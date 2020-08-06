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Bodrum'da eğlenceli gece...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Bodrum Gündoğan’da sezona iddialı giriş yaparak adından söz ettiren Serafina Mare, damaklarda unutulmaz izler bırakan İtalyan tatlarını lezzet tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da yaz akşamlarının keyfini Serafina Mare'de çıkaran tatilciler Ali Sayar’ın müzikleriyle
keyif dolu bir gece geçirdiler. Çarşamba, cuma ve cumartesi günleri dj kabininde müzik yapan Ali Sayar'ı dinlemeye gelenler arasında Asuman-Sani Şener, Elif İnci Aras, Cezmi-Hülya Mutlu, Kardelen Acar, Elif Akyazıcı Girgin, Dilek Birgen, Ahmet-Pınar Karaçöl gibi cemiyet hayatının ünlü isimleri vardı. Gecede Elif Akyazıcı Girgin ve Dilek Birgen'e dostları doğum günüpartisi düzenlediler. Yeni yaşlarına dostlarıyla birlikte giren Elif Akyazıcı Girgin ve Dilek Birgen bol bol sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Bodrumda eğlenceli gece...
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