BİKAP Alışveriş Şenliği Bodrum'da...

Bilge Kuru tarafından düzenlenen Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) Alışveriş Şenliği, Türkiye turnesine 12 Ağustos'ta Bodrum'da devam ediyor.

Erkan Ünal ev sahipliğinde Yalıkavak Moon Beach'te gerçekleşecek olan alışveriş şenliğinde birbirinden özel markalar Bodrumlularla buluşacak. Bu yıl 2. kez Moon Beach'te düzenlenecek olan BİKAP Alışveriş Şenliği, stantlar arası sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak, stant kapasitesini yarıya indirerek misafirlerini ağırlayacak. Her etkinlikte olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarının da stant açacağı şenlikte, Selen Görgüzel Alkan, Melda Aksu gibi ünlü isimler markalarının stantlarıyla katılırken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Özlem Yıldız gibi ünlü isimler de ziyaret edecek.