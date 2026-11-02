Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Jet Set
Jet Set

Halloween Kraliçesi tacını bırakmadı

Gelenekselleşen görkemli Halloween kutlamasında Heidi Klum devasa kopuk el kostümüyle "Cadılar Bayramı'nın Kraliçesi" unvanını bir kez daha kanıtlarken; Barbara Palvin ve Dylan Sprouse'un The Nightmare Before Christmas konseptli uyumlu tarzları ile ünlü isimlerin iddialı kostümleri geceye damga vurdu.

Giriş: 02 Kasım 2026, Pazartesi 09:50
Halloween Kraliçesi tacını bırakmadı
HEIDI KLUM
HEIDI KLUM
HEIDI KLUM
BARBARA PALVIN- DYLAN SPROUSE
BARBARA PALVIN- DYLAN SPROUSE
GENEL
GENEL
Halloween Kraliçesi tacını bırakmadı
HEIDI KLUM
HEIDI KLUM
HEIDI KLUM
BARBARA PALVIN- DYLAN SPROUSE
BARBARA PALVIN- DYLAN SPROUSE
GENEL
GENEL

Moda ve şov dünyasının gelenekselleşen en görkemli Halloween kutlaması bir kez daha büyüleyici anlara sahne oldu. Gecenin ev sahibi Heidi Klum, her yıl olduğu gibi sınırları zorlayan kostüm geleneğini bu kez devasa boyutlardaki kopuk el temasıyla sürdürdü. Korkunç ve bir o kadar da kusursuz detaylarla hazırlanan bu dev el, sarı tulumlu asistanlar eşliğinde kırmızı halı üzerinde sergilenen efsanevi performansıyla davetlileri ve izleyenleri adeta büyüledi. Klum, bu yıl da "Halloween’in Kraliçesi" unvanını kimseye kaptırmayacağını bir kez daha kanıtladı. Sadece Heidi Klum’un nefis performansı değil, gecenin ünlü konuklarının tercih ettiği iddialı kostümler de adeta iz bıraktı: Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, Los Angeles'taki ilk "Sprouse House" Halloween partisinde oldukça uyumlu ve koordineli bir görünüm sergilediler. The Nightmare Before Christmas filminden ilham alan ünlü model Barbara Palvin, Oogie Boogie karakterine dönüşürken; eşi Dylan Sprouse ise Jack Skellington olarak boy gösterdi. Yıldız isimlerin akın ettiği ve sınır tanımayan yaratıcılığın konuşturulduğu bu görkemli kutlama, magazin dünyasında uzun süre konuşulacak efsanevi bir gece olarak tarihe geçti.

Halloween Kraliçesi tacını bırakmadı
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Rihanna çocuklarıyla alışverişte
Jet Set

Rihanna çocuklarıyla alışverişte

Üç çocuk annesi Rihanna, Los Angeles'ta alışveriş yaparken görüntlendi.
Kraliyet Ailesi dağda...
Jet Set

Kraliyet Ailesi dağda...

Dağ Kurtarma Farkındalık Günü vesilesiyle Galler Prensi ve Prensesi, Ulusal Üç Dağ Yarışması'nın ardından özel bir fotoğraf paylaştı.
Jenner'ın klasik araç tutkusu...
Jet Set

Jenner'ın klasik araç tutkusu...

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, yeşil vintage arabasında verdiği pozlarla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
Opera şıklığı...
Jet Set

Opera şıklığı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, eşi Callum Turner ile katıldığı Metropolitan Opera galasında hem tarzıyla hem de operaya olan tutkusuyla hayran bıraktı.
Köpeğiyle Paris'te...
Jet Set

Köpeğiyle Paris'te...

Hastalığı nedeniyle altı yıl uzak kaldığı sahnelere Paris konserleriyle dönen Celine Dion, gösterilerini tamamladı. Şehirden ayrılırken yanında hem oğulları hem de minik köpeği Madison vardı.
Gisele Bündchen sakatlandı
Jet Set

Gisele Bündchen sakatlandı

Bir dönem Victoria's Secret meleği olarak podyumlarda fırtınalar estiren Brezilyalı dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, koltuk değneği kullanırken görüntülendi.
Academy Museum Gala’da görkemli gece...
Jet Set

Academy Museum Gala’da görkemli gece...

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Academy Museum Gala, dün gece Los Angeles’taki Academy Museum of Motion Pictures’ta düzenlenen törenle görkemli bir şekilde gerçekleşti.
Melekler podyuma çıktı
Jet Set

Melekler podyuma çıktı

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Victoria’s Secret Fashion Show 2026, bu yıl ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen görkemli bir organizasyonla modaseverlerin karşısına çıktı.
Beckham’dan New York’ta davet...
Jet Set

Beckham’dan New York’ta davet...

Moda dünyasının ikonik ismi Victoria Beckham, yeni kırmızı ruj serisini kutlamak üzere eşi David Beckham ile birlikte katıldığı New York'taki mağaza açılışında adeta büyüledi.
Filipinler'de doğum günü...
Jet Set

Filipinler'de doğum günü...

Tv yıldızı Kim Kardashian, yeni yaşını tropikal bir cennette kutladı.
New York'ta yürüyüş...
Jet Set

New York'ta yürüyüş...

Ünlü şarkıcı Dua Lipa ve eşi Callum Turner, sevimli köpekleri Golo ile birlikte New York'taki bir parkta objektiflere takıldı.
Yeni yaşına sevdikleriyle girdi
Jet Set

Yeni yaşına sevdikleriyle girdi

Dünyaca ünlü süper model Bella Hadid, 30. yaş gününü sevdikleriyle birlikte düzenlediği samimi ve özel bir organizasyonla kutladı.