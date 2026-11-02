Halloween Kraliçesi tacını bırakmadı

Moda ve şov dünyasının gelenekselleşen en görkemli Halloween kutlaması bir kez daha büyüleyici anlara sahne oldu. Gecenin ev sahibi Heidi Klum, her yıl olduğu gibi sınırları zorlayan kostüm geleneğini bu kez devasa boyutlardaki kopuk el temasıyla sürdürdü. Korkunç ve bir o kadar da kusursuz detaylarla hazırlanan bu dev el, sarı tulumlu asistanlar eşliğinde kırmızı halı üzerinde sergilenen efsanevi performansıyla davetlileri ve izleyenleri adeta büyüledi. Klum, bu yıl da "Halloween’in Kraliçesi" unvanını kimseye kaptırmayacağını bir kez daha kanıtladı. Sadece Heidi Klum’un nefis performansı değil, gecenin ünlü konuklarının tercih ettiği iddialı kostümler de adeta iz bıraktı: Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, Los Angeles'taki ilk "Sprouse House" Halloween partisinde oldukça uyumlu ve koordineli bir görünüm sergilediler. The Nightmare Before Christmas filminden ilham alan ünlü model Barbara Palvin, Oogie Boogie karakterine dönüşürken; eşi Dylan Sprouse ise Jack Skellington olarak boy gösterdi. Yıldız isimlerin akın ettiği ve sınır tanımayan yaratıcılığın konuşturulduğu bu görkemli kutlama, magazin dünyasında uzun süre konuşulacak efsanevi bir gece olarak tarihe geçti.