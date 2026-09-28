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Taylor Swift MTV'de tarih yazdı

Toplam ödül sayısında Beyonce'yi geride bırakarak MTV Video Müzik Ödülleri'nin gelmiş geçmiş en çok ödül kazanan sanatçısı olan Taylor Swift, törende ilk kez verilen bir ödüle de layık görülerek müzik tarihine geçti

Giriş: 28 Eylül 2026, Pazartesi 10:47
Taylor Swift MTV'de tarih yazdı
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT, DAKOTA JOHNSON
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
Taylor Swift MTV'de tarih yazdı
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT, DAKOTA JOHNSON
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT

Taylor Swift, dün gece düzenlenen 2026 MTV Video Müzik Ödülleri'nde tarih yazdı. Dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törende ilk kez verilen MTV VMA Sanatçı-Yönetmen Onur Ödülü'ne layık görüldü. 36 yaşındaki Swift, kamera arkasındaki çalışmaları, müzik kliplerine ve görsel hikaye anlatımına yaptığı katkılar nedeniyle verilen, türünün ilk örneği olan bu ödülü kabul etmek üzere sahneye çıktı. Swift, ödülü, yakın arkadaşı olan oyuncu Dakota Johnson'ın elinden aldı. Swift, ödül konuşmasında, "Öncelikle, bu platformu müzik videolarına bu kadar uzun zamandır sağladığı için MTV'ye teşekkür etmek istiyorum. 20 yıl önce müzik videoları yapmaya ve müzik videolarının bir parçası olmaya başladım, o zamandan beri yaklaşık 60 klibin yapımında yer aldım. Bunların 18'ini ben yazdım ve yönettim. Klip senaryosu yazmayı ve yönetmeyi gerçekten çok seviyorum" dedi. "Ama size şunu söylemeliyim ki, klipleri yazmayı ve yönetmeyi bu kadar çok sevmemin asıl sebebi siz hayranlarımsınız, bunu çok eğlenceli hale getiriyorsunuz. Yaptığımız şeye gerçekten önem verdiğiniz için bu işi çok ödüllendirici kılıyorsunuz" diyen Swift, "Bu yüzden, parçası olduğum müzik videolarında çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalıştığım her insandan bir şeyler öğrendim" ifadesini kullandı. Şarkıcı ve söz yazarı Swift, konuşmasını Dakota Johnson ve Colin Farrell'ın rol aldığı yeni şarkısı 'Patient Zero'nun klibini yayınlayarak sonlandırdı. Swift, gecenin en önemli ödülü olan 'Yılın Klibi' ödülünü de 'The Life of a Showgirl' albümündeki 'The Fate of Ophelia' ile kazandı. Şarkıcı, bu ödülü, gecenin sunuculuğunu üstlenen rapçi Snoop Dogg’un elinden aldı. Gecenin bir diğer öne çıkan ismi Madonna oldu. Töreni Sabrina Carpenter ile birlikte seslendirdiği 2026 tarihli 'Bring Your Love' ile açan Madonna, daha sonra Carpenter ile 'En İyi İşbirliği' ödülünü kazandı.

Taylor Swift Beyonce MTV
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