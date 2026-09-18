Galler çifti Bute Adası'nda sahil temizledi

İskoçya unvanlarıyla Rothesay Dükü ve Düşesi olan Galler Prensi William ile Prenses Catherine (Kate Middleton), İskoçya’nın Bute Adası'na gerçekleştirdikleri resmi ziyaret kapsamında Ettrick Bay sahilinde düzenlenen deniz temizliği etkinliğine katıldı. Yaklaşık 30 yıldır adanın kıyı şeridini korumak ve ekosistemi temiz tutmak için faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşu Beachwatch Bute üyeleri ve ada sakinleriyle bir araya gelen kraliyet çifti, eldivenlerini giyip çöp toplama aparatlarıyla sahildeki plastik ve deniz atıklarını temizledi. Ettrick Bay’in çakıllı ve kumlu sahilinde gerçekleşen etkinlikte Prens William ve Prenses Kate, Beachwatch Bute korucusu Sandra Macmillan ve yerel gönüllülerle omuz omuza çalıştı. Çift, denizden kıyıya vuran atıkları toplayarak geri dönüştürülebilir çuvallara doldurdu. Etkinlik sırasında neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Prenses Kate, kendisini koruması için teklif edilen eldivenleri nezaketle geri çevirerek temizlik çalışmalarını düzenli olarak yaptığını belirtti. Bölge halkı ve çocuklarla da yakından ilgilenen çift, temizlik grubunun ağır atıkları taşımak için kullandığı traktöre binerek sahilde kısa bir tur attı. Temizlik çalışmasının ardından gönüllüler ve ada sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Galler Çifti, topluluk ruhunun ve çevre koruma bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Çevreye duyarlılıkları ve toplumsal projelere verdikleri destekle bilinen Prens William ve Kate Middleton’ın Bute Adası ziyareti, yerel halk tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.