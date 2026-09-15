'Gaga' bebeğiyle ilk kez görüntülendi

Lady Gaga, bu hafta nişanlısı Michael Polansky ile ilk çocuklarını kucaklarına aldıkları haberiyle hayranlarını şaşırttı. 40 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ABD'nin San Francisco şehrinde nişanlısıyla birlikteyken yeni doğmuş bebeğini kucağında taşırken fotoğraflandı. Fotoğraflar, çiftin yakın zamanda ebeveyn olduğu haberlerini doğrular nitelikteydi. Bebek sahibi oldukları öğrenilse de Lady Gaga ve Michael Polansky'nin bebekleriyle ilgili çok az detay açıklandı. Bu da hayranlarının, çiftin bebeklerini ne zaman ve nasıl kucaklarına aldığı konusunda çeşitli soruları dile getirmesine yol açtı. Sanatçı, hamile olduğunu hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı. Dolayısıyla çiftin bebeklerine hamilelik, taşıyıcı annelik veya evlat edinme yollarından hangisiyle sahip olduğu bilinmiyor.