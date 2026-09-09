Prens George Eton'a adım attı

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin gelecekteki varisi Prens George, eğitimi için tarihi bir adıma imza attı. Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton, oğulları Prens George’un prestijli okul Eton College’daki ilk dönem gününde kendisine eşlik etti. Yıllar önce Prenses Diana’nın Prens William’ı ilk okul gününde Eton kapılarına getirmesinden yaklaşık 30 yılı aşkın bir süre sonra gerçekleşen bu an, kraliyet geleneklerinin yeniden canlanmasını sağladı. Ailenin birlikte yürüdüğü anlarda, Prenses Kate Middleton şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Şemsiyelerin açıldığı yağmurlu günde Kate Middleton, tercih ettiği yaprak yeşili Emilia Wickstead imzalı elbisesi ve zarafetiyle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Eton Üniformasıyla İlk Poz

Resmi sosyal medya hesaplarından "George's first day at Eton" (George'un Eton'daki ilk günü) notuyla paylaşılan ve Matt Porteous imzası taşıyan özel portrede Prens George'un klasik Eton üniformasıyla poz verdiği görüldü. Oldukça büyüdüğü gözlenen genç prensin bu karesi kısa sürede yüz binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı. Prens George, babası Prens William ve amcası Prens Harry'nin de eğitim gördüğü bu tarihi okulda ders başı yaparak aile geleneğini sürdürmüş oldu.