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Prens George Eton'a adım attı

Prens George, babası Prens William ve annesi Prenses Kate Middleton eşliğinde prestijli Eton College'daki ilk gününe adım attı. 30 yılı aşkın süre sonra tekrarlanan tarihi anlar ve Kate Middleton'ın şıklığı dikkat çekti.

Giriş: 09 Eylül 2026, Çarşamba 10:04
Prens George Eton'a adım attı
PRENS GEORGE
PRENS GEORGE
PRENS GEORGE
PRENSES KATE MIDDLETON, PRENS GEORGE, PRENS WILLIAM
PRENSES KATE MIDDLETON, PRENS GEORGE, PRENS WILLIAM
PRENSES KATE MIDDLETON-PRENS WILLIAM
Prens George Eton'a adım attı
PRENS GEORGE
PRENS GEORGE
PRENS GEORGE
PRENSES KATE MIDDLETON, PRENS GEORGE, PRENS WILLIAM
PRENSES KATE MIDDLETON, PRENS GEORGE, PRENS WILLIAM
PRENSES KATE MIDDLETON-PRENS WILLIAM

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin gelecekteki varisi Prens George, eğitimi için tarihi bir adıma imza attı. Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton, oğulları Prens George’un prestijli okul Eton College’daki ilk dönem gününde kendisine eşlik etti. Yıllar önce Prenses Diana’nın Prens William’ı ilk okul gününde Eton kapılarına getirmesinden yaklaşık 30 yılı aşkın bir süre sonra gerçekleşen bu an, kraliyet geleneklerinin yeniden canlanmasını sağladı. Ailenin birlikte yürüdüğü anlarda, Prenses Kate Middleton şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Şemsiyelerin açıldığı yağmurlu günde Kate Middleton, tercih ettiği yaprak yeşili Emilia Wickstead imzalı elbisesi ve zarafetiyle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Eton Üniformasıyla İlk Poz

Resmi sosyal medya hesaplarından "George's first day at Eton" (George'un Eton'daki ilk günü) notuyla paylaşılan ve Matt Porteous imzası taşıyan özel portrede Prens George'un klasik Eton üniformasıyla poz verdiği görüldü. Oldukça büyüdüğü gözlenen genç prensin bu karesi kısa sürede yüz binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı. Prens George, babası Prens William ve amcası Prens Harry'nin de eğitim gördüğü bu tarihi okulda ders başı yaparak aile geleneğini sürdürmüş oldu.

Prens George Prens William Prenses Kate Middleton
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