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Milano'da yıldızlar geçidi...

Milano'da moda ve sanat dünyasının en büyük isimlerini bir araya getiren Vogue World etkinliğine yıldız yağdı.

Giriş: 25 Eylül 2026, Cuma 10:28
Milano'da yıldızlar geçidi...
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
HEIDI KLUM 
DAKOTA JOHANSON 
NAOMI CAMPBELL
Milano'da yıldızlar geçidi...
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
HEIDI KLUM 
DAKOTA JOHANSON 
NAOMI CAMPBELL

Dün İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Vogue World etkinliği, moda ve sanat dünyasının en büyük isimlerini bir araya getirerek yıldızlarla dolu bir geceye sahne oldu. Milano Moda Haftası'nın başlangıcıyla eş zamanlı olarak Vogue, İtalya'nın en eski alışveriş pasajı olan Galleria Vittorio Emanuele II'de düzenlenen muhteşem etkinliğe ev sahipliği yaptı. 57 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Jennifer Lopez , siyah elbisesiyle Hollywood ihtişamını Milano'ya taşıdı. Lopez'in basın mensuplarının ilgisini en çok çeken sanatçı olarak Vogue World gecesine damga vurduğu etkinlikte başka yıldızlar da vardı. Heidi Klum, Dakota Johnson ve Naomi Campbell da gecede şık tarlarıyla dikkat çekti.

milano Vogue World
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