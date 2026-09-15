78. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 78. Emmy Ödülleri, unutulmaz anlara ve kırılan rekorlara ev sahipliği yaptığı görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin en büyük başarısına komedi kategorisini adeta domine eden yapımlar ve bireysel performanslar imza attı. Sezona 19 adaylıkla başlayan "Widow’s Bay", törenden tam 14 heykelcikle ayrılarak bir komedi dizisinin tek sezonda elde ettiği en yüksek ödül sayısına ulaştı ve adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Gecenin bir diğer öne çıkan ismi ise oyuncu Matthew Rhys oldu. Rhys, aynı akşam hem "Widow’s Bay" hem de "The Beast in Me" projelerindeki rolleriyle iki ayrı başrol ödülünü kucaklayarak Emmy tarihinde eşine rastlanmamış bir başarıya imza attı. Drama dalında ise "The Pitt" rüzgarı esmeye devam etti. Geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi sürdüren yapım, bir kez daha "En İyi Drama Dizisi" seçilirken, dizinin başrolü Noah Wyle üst üste ikinci kez en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. Drama kategorisinin en duygusal anı ise Rhea Seehorn’un zaferiyle yaşandı. "Better Call Saul" dönemindeki çok sayıda adaylığa rağmen ödüle kavuşamayan Seehorn, bu kez "Pluribus" dizisindeki performansıyla "Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alarak uzun süren bekleyişe noktayı koydu. 24 adaylıkla yarışın en güçlü adaylarından olan "Hacks", final sezonunda beklenen büyük toplu vedayı gerçekleştiremeseler de Jean Smart efsanesini sürdürdü. Deborah Vance karakteriyle üst üste beşinci kez ödülü kazanan Smart, dizinin ekranlara gelen her sezonunda heykelciğe ulaşmış oldu. Başarılı oyuncu bu zaferle birlikte kariyerindeki sekizinci oyunculuk Emmy'sini müzesine götürdü.

Kırmızı Halıda Stil Rüzgarı

Ödül heyecanının yanı sıra törenin kırmızı halısı da görsel bir şölene dönüştü.Selena Gomez: "Only Murders in the Building" dizisinin yürütücü yapımcıları arasında yer alarak "En İyi Komedi Dizisi" adaylığı heyecanını yaşayan Gomez, Louis Vuitton imzalı altın sarısı elbisesiyle dikkat çekti. Emmy heykelciğinin ışıltısına gönderme yapan modern ve grafik detaylı bu tercih, Gomez'in son dönemdeki koyu tonlu gardırop stilinden parlak bir kaçış sundu. Zendaya: Uzun süredir birlikte çalıştığı stilisti Law Roach ile törene katılan Zendaya, derin V dekolteli ve kristal işlemeli Prada elbisesiyle göz doldurdu. Ancak görünümün en çok konuşulan detayı, yüz hatlarını ortaya çıkaran yeni pixie saç kesimi oldu. Kısa saçın getirdiği maskülen ve kontrollü hava, elbisenin yoğun parıltısını dengelerken ikilinin güçlü moda çizgisini bir kez daha sergiledi.