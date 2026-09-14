ABD Kadınlar Açık Finali'ne ünlü akını...

Kazakistan'ın ünlü raketi Elena Rybakina ve Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, 2026 ABD Kadınlar Açık Finali'nde zorlu bir mücadele sergiledi. Kazak sporcu Rybakina, iki kez üst üste şampiyon olan Sabalenka'yı üç set sonunda 6-4, 5-7, 6-2'lik skorla yenerek ilk ABD Açık şampiyonluğunu kazandı. Bu zafer, onun üçüncü Grand Slam şampiyonluğunu getirdi ve dünya sıralamasında bir numaraya yükselmesini sağladı. New York'taki Arthur Ashe Stadyumu'nda gerçekleşen maça ünlü isimler akın etti. Brad Pitt, 2022 yılının sonlarından bu yana yaklaşık dört yıldır birikte olduğu Ines de Ramon ile birlikte maçı seyredenler arasındaydı. 62 yaşındaki Pitt ve 33 yaşındaki Ramon, emekli New York Yankees beyzbol oyuncusu CC Sabathia ve kızı Jaden'in yanında oturdu. Maç başlamadan önce Pitt ve Ramon ikilisi, seyircilerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. 2026 ABD Kadınlar Açık Finali'ni, Pink, Amy Adams, Elizabeth Banks, Jessica Alba, Nicola Kidman, Rami Malek de izledi.