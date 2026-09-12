New York Moda Haftası'nda iyilik yarışı

New York Moda Haftası kapsamında The Pool'da gerçekleşen Kering Foundation Caring for Women Dinner, bu yıl beşinci yaşını kutladı. Salma Hayek Pinault ile eşi François-Henri Pinault'nun ev sahipliği yaptığı özel organizasyon; sinema, moda, sanat ve spor camiasından birçok ünlü figürü kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele hedefi etrafında buluşturdu. Geceye damga vuran konuklar arasında Dakota Johnson, Pamela Anderson, Karlie Kloss ve Paris Hilton gibi popüler isimler yer aldı. İlk kez 2022 yılında hayata geçirilen bu anlamlı etkinlikte, Kering bünyesindeki Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta ve Balenciaga gibi dev markaların sunduğu parçalarla özel bir açık artırma yapıldı. Toplanan tüm fonlar, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle savaşan ve mağdurlara yardım eli uzatan sivil toplum kuruluşlarına bağışlanıyor.