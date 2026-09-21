Cindy Crawford'ın oğlu hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü model Cindy Crawford ile iş insanı Rande Gerber'in oğlu Presley Gerber, 27 yaşında hayatını kaybetti. Gerber'in bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdiği açıklanırken, ölüm nedeni henüz belirlenmedi. Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu kayıtlarına göre Presley Gerber, 20 Eylül Pazar günü bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti. Gerber'in kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Otopsi sürecinin de tamamlanmadığı bildirildi. Cindy Crawford, Rande Gerber ve kızları Kaia Gerber'in temsilcisi de ölüm haberini doğruladı. Aile, yaptığı kısa açıklamada bu "çok zor ve acı dolu süreçte" mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi. 1999 yılında Beverly Hills'te dünyaya gelen Gerber, son yıllarda yaşadığı ruh sağlığı ve madde bağımlılığı sorunları hakkında da kamuoyu önünde konuşmuştu. Sosyal medya ve röportajlarında yaşadığı sürece ilişkin açıklamalarda bulunmuş, ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmaya yönelik paylaşımlar yapmıştı.