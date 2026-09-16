Pitt, sevgilisiyle final maçında...

Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon, 2026 ABD Açık Tenis Turnuvası'nı yan yana takip etti. Çift, New York'un Queens bölgesinde USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde düzenlenen tenis turnuvasının Erkekler Tekler Finali'ni izledi. Tribünde enerjik bir görüntü veren ikili, kıyafet seçimiyle de dikkat çekti. 62 yaşındaki Pitt tamamen lacivert kıyafetini ters taktığı şapkayla tamamlarken, 33 yaşındaki Ramon ise kot pantolonla kombinlediği çiçek desenli, dekolteli bir bluzu tercih etmişti. ABD'li Ben Shelton ile Alman Alexander Zverev'in karşılaşmasını izleyen Pitt ve Ramon ikilisi, zaman zaman birbirleriyle sohbet edip gülüşürken objektife yansıdı. Birbirlerine yakın görüntü vermekten çekinmeyen çift, karşılıklı öpücükler verdikleri anlarda kayda alındı. Hollywood'un gözde çifti, bir gün önce de Kadınlar Tekler Finali'ni birlikte seyretmişti. Pitt ve Ramon, Kasım 2022'den beri birliktelik yaşıyor.