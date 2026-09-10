Venedik'te sinema şöleni

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan 83. Venedik Uluslararası Film Festivali, Sala Grande’de düzenlenen görkemli gösterimlerle devam ediyor. Festival kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunulan "Bunker" ve "Company" filmlerinin gösterimleri, dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla adeta yıldızlar geçidine dönüştü. "Bunker" filminin Sala Grande’deki özel gösterimine katılan Hollywood'un usta oyuncuları Penélope Cruz ve Javier Bardem, kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti. Şıklıkları ve sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olan ünlü çift, sinemaseverlerden büyük alkış aldı. Gecenin bir diğer öne çıkan yapımı ise "Company" oldu. Filmin gösteriminde oyuncu kadrosu ve festival yönetimi tam kadro yer aldı. Etkinliğe katılan Indiana Affleck, Emily Alyn Lind, Scoot McNairy, Casey Affleck, festival direktörü Alberto Barbera, Adelaide Clemens, Nick Nolte ve Caylee Cowan, gösterim öncesinde birlikte poz vererek basın mensuplarına yoğun ilgi gösterdi. Sala Grande'yi dolduran sinemaseverler, her iki gösterimin ardından filmleri ve ekibi uzun süre alkışladı.