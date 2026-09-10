Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Jet Set
Jet Set

Venedik'te sinema şöleni

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan 83. Venedik Uluslararası Film Festivali, Sala Grande'de düzenlenen görkemli gösterimlerle devam ediyor.

Giriş: 10 Eylül 2026, Perşembe 14:09
Venedik'te sinema şöleni
PENELOPE CRUZ VE JAVIER BARDEM
PENELOPE CRUZ
- INDIANA AFFLECK, EMILY ALYN LIND, SCOOT MCNAIRY, CASEY AFFLECK, ALBERTO BARBERA, ADELAIDE CLEMENS, NICK NOLTE VE CAYLEE COWAN -   -  
CAYLEE COWAN
- PENELOPE CRUZ VE JAVIER BARDEM -   -  
EMILY ALYN LIND
Venedik'te sinema şöleni
PENELOPE CRUZ VE JAVIER BARDEM
PENELOPE CRUZ
- INDIANA AFFLECK, EMILY ALYN LIND, SCOOT MCNAIRY, CASEY AFFLECK, ALBERTO BARBERA, ADELAIDE CLEMENS, NICK NOLTE VE CAYLEE COWAN -   -  
CAYLEE COWAN
- PENELOPE CRUZ VE JAVIER BARDEM -   -  
EMILY ALYN LIND

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan 83. Venedik Uluslararası Film Festivali, Sala Grande’de düzenlenen görkemli gösterimlerle devam ediyor. Festival kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunulan "Bunker" ve "Company" filmlerinin gösterimleri, dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla adeta yıldızlar geçidine dönüştü. "Bunker" filminin Sala Grande’deki özel gösterimine katılan Hollywood'un usta oyuncuları Penélope Cruz ve Javier Bardem, kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti. Şıklıkları ve sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olan ünlü çift, sinemaseverlerden büyük alkış aldı. Gecenin bir diğer öne çıkan yapımı ise "Company" oldu. Filmin gösteriminde oyuncu kadrosu ve festival yönetimi tam kadro yer aldı. Etkinliğe katılan Indiana Affleck, Emily Alyn Lind, Scoot McNairy, Casey Affleck, festival direktörü Alberto Barbera, Adelaide Clemens, Nick Nolte ve Caylee Cowan, gösterim öncesinde birlikte poz vererek basın mensuplarına yoğun ilgi gösterdi. Sala Grande'yi dolduran sinemaseverler, her iki gösterimin ardından filmleri ve ekibi uzun süre alkışladı.

83. Venedik Uluslararası Film Festivali Sala Grande
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

New York'ta şıklık yarışı...
Jet Set

New York'ta şıklık yarışı...

Dünyaca ünlü isimler Lisa, Dua Lipa ve Anne Hathaway, New York’ta gerçekleşen “Serpenti Infinito” davetinde bir araya geldi.
Prens George Eton'a adım attı
Jet Set

Prens George Eton'a adım attı

Prens George, babası Prens William ve annesi Prenses Kate Middleton eşliğinde prestijli Eton College’daki ilk gününe adım attı. 30 yılı aşkın süre sonra tekrarlanan tarihi anlar ve Kate Middleton’ın şıklığı dikkat çekti.
Üçüncü kez anne oldu
Jet Set

Üçüncü kez anne oldu

Ünlü oyuncu Natalie Portman'ın üçüncü çocuğunu kucağına aldığı öğrenildi. Fransız sevgilisi Tanguy Destable ile birlikteliğinden doğan bebek, Destable’ın ise ilk çocuğu oldu.
Venedik Film Festivali’nde yıldızlar geçidi
Jet Set

Venedik Film Festivali’nde yıldızlar geçidi

83. Venedik Film Festivali'nin açılışında Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan George Clooney kırmızı halıdaki eğlenceli anlarıyla geceye damga vururken; Amal Clooney, Carlos Sainz ve Rebecca Donaldson şıklıklarıyla göz kamaştırdı.
'JLO' sporda...
Jet Set

'JLO' sporda...

Spor rutininden asla vazgeçmeyen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, spor salonuna giderken objektiflere yansıdı.
Clooney çifti Venedik'te...
Jet Set

Clooney çifti Venedik'te...

Sinema dünyasının heyecanla beklediği Venedik Film Festivali başlarken, şehre ilk ulaşan isimler George ve Amal Clooney oldu. Tekneyle Venedik’e giriş yapan gözde çift tarzlarıyla büyülerken; usta aktör George Clooney’nin törende alacağı "Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü" şimdiden merak konusu oldu.
Beckhamlardan oğullarına destek
Jet Set

Beckhamlardan oğullarına destek

David ve Victoria Beckham'ın 21 yaşındaki oğlu Cruz, İngiltere'deki Reading Festival'de müzik yeteneğini sergiledi. Gururlu anne-baba Beckham'lar, oğullarına konser esnasında destek verdi.
Pantaleo Dell’Orco, Bodrum'a geldi
Jet Set

Pantaleo Dell’Orco, Bodrum'a geldi

Dünyaca ünlü moda devi Giorgio Armani'nin uzun yıllar sağ kolu olarak bilinen Leo dell'Orco, tatil için Bodrum'u tercih etti.
Moda şovuna geri sayım başladı
Jet Set

Moda şovuna geri sayım başladı

Yılın en büyük moda gösterisinin tarihi açıklandı. Canlı olarak izlenebilecek 2026 Victoria's Secret Moda Şovu'na geri sayım başladı.
Dua Lipa'nın yeni favorisi...
Jet Set

Dua Lipa'nın yeni favorisi...

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, kurucusu olduğu kitap kulübü üzerinden okuduğu kitabı takipçileriyle paylaştı.
Hadid kardeşlerin tatil kaçamağı...
Jet Set

Hadid kardeşlerin tatil kaçamağı...

Dünyaca ünlü süper modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid, aile ve dostlarıyla birlikte çıktıkları tatilden en özel karelerini takipçileriyle paylaştılar.
Ivanka Trump dalgalara meydan okudu
Jet Set

Ivanka Trump dalgalara meydan okudu

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Kosta Rika tatilinde sörf tahtası üzerinde atletik yeteneğini sergiledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.