Üçüncü kez anne oldu

Ünlü oyuncu Natalie Portman, artık üç çocuk annesi. 45 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, kendisinin üçüncü, sevgilisi Tanguy Destable ile olan ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğin adı ve cinsiyetiyle ilgili bilgi paylaşılmadı. Eski eşi Benjamin Millepied'den 15 yaşında Aleph adında bir oğlu ve 9 yaşında Amalia adında bir kızı olan Portman, üçüncü hamileliğini nisan ayında duyurmuştu. Ünlü oyuncu, verdiği röportajda, "Tanguy ve ben çok heyecanlıyız. Çok minnettarım. Bunun büyük bir ayrıcalık ve mucize olduğunu biliyorum" demişti. 46 yaşındaki Tanguy Destable, Paris'te yaşayan bir Fransız müzisyen. 11 yıllık eşi Benjamin Millepied’den 2023’te ayrılan Portman, geçen yıl mart ayında Destable ile Paris'te birlikte görüntülenmişti. Çiftin ne zaman tanıştığı ve ilişkiye ne zaman başladığı bilinmiyor. 2024’te de birlikte görüntülenmişlerdi, ancak o zaman sevgili olup olmadıkları bilinmiyordu. Portman, 2022'de verdiği bir röportajda, "Çocuklarım her zaman heyecan kaynağı oluyor, çünkü onların nasıl bireyler haline geldiklerini görmek çok güzel" demişti. Amerikalı oyuncu, çocuklarını kamuoyunun gözünden uzak tutmak istediğinden de bahsetmiş, "Kendime küçük bir sınır koydum ve 'Çocuklarımla fotoğraf çekimi yapmayacağım' dedim" ifadesini kullanmıştı.