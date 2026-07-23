Eski melek Fransız Riviera'sında...

Dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, yaz tatili için tercih ettiği Fransa'nın gözde tatil beldesi St. Tropez paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Eski Victoria's Secret meleği, bir teknede çekilen ve kusursuz fiziğini gözler önüne seren siyah mayo kombinli fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Güneş gözlükleri, şık siyah-beyaz detaylı mayosu ve doğal duruşuyla dikkat çeken 43 yaşındaki ünlü model, paylaşımına sadece güneş, dalga ve gezegen emojileri eklemekle yetindi. Kısa sürede yüz binlerce beğeni alan gönderiye, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından ve ünlü isimlerden yorum yağdı. Yorumlar arasında Brezilya bayrağı ve kalp emojileri öne çıktı. Yazın ve denizin tadını doyasıya çıkaran Ambrosio, stil sahibi tatil tarzıyla bu sezon da moda dünyasının ve takipçilerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor.