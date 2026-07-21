Ünlü oyuncu Bodrum'a hayran kaldı

Dünyaca ünlü dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İngiliz aktör Ed Westwick, tatil tercihi için Türkiye’nin turizm cenneti Bodrum’u seçti. Ailesiyle birlikte Bodrum'a gelen ünlü yıldız, konakladığı mekandan yaptığı paylaşımla Türkiye’nin güzelliklerine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından tutkunu olduğu manzarayı paylaşan Westwick, gönderisine "En iyi manzaralar" (The best views) notunu düşerek Bodrum'da konakladığı oteli etiketledi. Dünyaca ünlü aktörün Türkiye paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Türk hayranları, ünlü oyuncunun paylaşımının altına Türk bayrakları ve kalp emojileriyle yüzlerce hoş geldin mesajı yağdırdı. Türkiye’nin doğal güzelliklerine ve misafirperverliğine hayran kalan Ed Westwick'in bu paylaşımı, Türk turizminin uluslararası alandaki tanıtımına da büyük katkı sağladı.