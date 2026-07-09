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Miami'de enerji topladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 19 Temmuz'da gerçekleşecek FIFA Dünya Kupası final maçında devre arası gösterisine çıkmadan önce, Miami sahilinde tatil yapıp enerji topladı.

Giriş: 09 Temmuz 2026, Perşembe 11:36
Miami'de enerji topladı
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
Miami'de enerji topladı
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA

Shakira, ABD'nin Miami şehrinde tatil yaparken görüntülendi. Kolombiyalı dünyaca ünlü yıldız, Dünya Kupası'nın final maçında devre arası gösterisi öncesinde deniz ve güneşin tadını çıkararak enerji topladı. Kırmızı püsküllü bikinisiyle görüntülenen şarkıcı, Dünya Kupası'nın Mexico City'deki Estadio Azteca Stadyumu'nda yapılan açılışında, sahnede taktığı geniş camlı gözlüğün benzeriyle görüldü. Denize atlarken görüntülenen 49 yaşındaki iki çocuk annesi şarkıcı, bir hortumla duş alıp tuzlu suyun etkisinden kurtulmaya çalışırken, paparazziler tarafından görüntülendiğini fark etse de aldırmadı. Rahatlatıcı bir tatil yaparken objektiflere yansıyan 16 Grammy ödüllü Latin şarkıcıyı, Dünya Kupası'nda heyecanlı bir sahne performansı bekliyor. Shakira, 19 Temmuz'da kariyerinin en büyük anlarından birine hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, Dünya Kupası finalinde, resmi Dünya Kupası şarkısı 'Dai Dai'yi seslendirecek. Muhtemelen başka şarkılar da söyleyecek olan Shakira'ya, aralarında yeni albümü büyük beğeni toplayan Madonna, BTS ve Coldplay'in de bulunduğu dev sanatçı kadrosu eşlik edecek.

FIFA Shakira FIFA Dünya Kupası
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