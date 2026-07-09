Miami'de enerji topladı

Shakira, ABD'nin Miami şehrinde tatil yaparken görüntülendi. Kolombiyalı dünyaca ünlü yıldız, Dünya Kupası'nın final maçında devre arası gösterisi öncesinde deniz ve güneşin tadını çıkararak enerji topladı. Kırmızı püsküllü bikinisiyle görüntülenen şarkıcı, Dünya Kupası'nın Mexico City'deki Estadio Azteca Stadyumu'nda yapılan açılışında, sahnede taktığı geniş camlı gözlüğün benzeriyle görüldü. Denize atlarken görüntülenen 49 yaşındaki iki çocuk annesi şarkıcı, bir hortumla duş alıp tuzlu suyun etkisinden kurtulmaya çalışırken, paparazziler tarafından görüntülendiğini fark etse de aldırmadı. Rahatlatıcı bir tatil yaparken objektiflere yansıyan 16 Grammy ödüllü Latin şarkıcıyı, Dünya Kupası'nda heyecanlı bir sahne performansı bekliyor. Shakira, 19 Temmuz'da kariyerinin en büyük anlarından birine hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, Dünya Kupası finalinde, resmi Dünya Kupası şarkısı 'Dai Dai'yi seslendirecek. Muhtemelen başka şarkılar da söyleyecek olan Shakira'ya, aralarında yeni albümü büyük beğeni toplayan Madonna, BTS ve Coldplay'in de bulunduğu dev sanatçı kadrosu eşlik edecek.