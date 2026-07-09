Rihanna kızı Rocki ile New York'ta...

Üç çocuk annesi şarkıcı Rihanna, ABD'nin New York kentinde kızı Rocki ile akşam yemeğine giderken görüntülendi. Barbadoslu şarkıcı, en küçük çocuğu ve tek kızı olan Rocki'yi kucağında taşırken objektiflere yansıdı. Rihanna'nın rapçi ASAP Rocky ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı, eylül ayında bir yaşına girecek. 38 yaşındaki Rihanna, kızı Rocki Irish Mayers, henüz yedi aylıkken, nisan ayında W dergisine kapak pozu vermişti. Rihanna, kızının ilk fotoğrafını, geçen yıl 13 Eylül'de dünyaya gelmesinden kısa süre sonra paylaşmıştı. Ardından kızıyla hiç fotoğrafını yayımlamayan şarkıcı, ara ara kızıyla dışarı çıkarken görüntülenmişti.