Dünya Kupası finalinde tarihi gece...

2026 FIFA Dünya Kupası finali, sahada yaşanan büyük şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra ilk kez düzenlenen görkemli devre arası şovuyla da tarihe geçti. Finalde İspanya’yı mağlup eden Arjantin, kupayı müzesine götürerek dünya şampiyonu olmayı başardı. Futbol heyecanının doruğa çıktığı gecede, Chris Martin’in yaratıcı yönetmenliğinde hazırlanan dev organizasyon; Shakira, Madonna, Justin Bieber ve dünyaca ünlü K-pop grubu BTS’i aynı sahnede buluşturdu. Müzik ile futbolun bir araya geldiği bu tarihi anlar, final gecesini yalnızca bir spor organizasyonu olmaktan çıkarıp küresel bir eğlence şölenine dönüştürdü. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca futbol ve müziksever, hem Arjantin'in zaferini hem de bu eşsiz şovu büyük bir ilgiyle takip etti.