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Dünya Kupası finalinde tarihi gece...

Chris Martin'in yönettiği, Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS'i buluşturan tarihi devre arası şovuyla festival havasına bürünen FIFA Dünya Kupası finalinde, İspanya'yı mağlup eden Arjantin şampiyonluğa ulaştı.

Giriş: 20 Temmuz 2026, Pazartesi 10:08
Dünya Kupası finalinde tarihi gece...
ARJANTİN MİLLİ TAKIMI 
ARJANTİN MİLLİ TAKIMI 
JUSTIN BİEBER
JUSTIN BİEBER
SHAKIRA 
SHAKIRA 
MADONNA
CHRIS MARTIN
Dünya Kupası finalinde tarihi gece...
ARJANTİN MİLLİ TAKIMI 
ARJANTİN MİLLİ TAKIMI 
JUSTIN BİEBER
JUSTIN BİEBER
SHAKIRA 
SHAKIRA 
MADONNA
CHRIS MARTIN

2026 FIFA Dünya Kupası finali, sahada yaşanan büyük şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra ilk kez düzenlenen görkemli devre arası şovuyla da tarihe geçti. Finalde İspanya’yı mağlup eden Arjantin, kupayı müzesine götürerek dünya şampiyonu olmayı başardı. Futbol heyecanının doruğa çıktığı gecede, Chris Martin’in yaratıcı yönetmenliğinde hazırlanan dev organizasyon; Shakira, Madonna, Justin Bieber ve dünyaca ünlü K-pop grubu BTS’i aynı sahnede buluşturdu. Müzik ile futbolun bir araya geldiği bu tarihi anlar, final gecesini yalnızca bir spor organizasyonu olmaktan çıkarıp küresel bir eğlence şölenine dönüştürdü. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca futbol ve müziksever, hem Arjantin'in zaferini hem de bu eşsiz şovu büyük bir ilgiyle takip etti.

FIFA Dünya Kupası Shakira Chris Martin Madonna
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