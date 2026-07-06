Yılın düğününde yıldızlar geçidi

Dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı Taylor Swift ve Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce dün New York'taki Madison Square Garden'da evlendi. 2023'ten bu yana birlikte olan ve Ağustos 2025'te nişanlanan çiftin düğününün 50 milyon dolara yakın maliyeti olduğu tahmin edildi. Bu, New York'taki Madison Square Garden arenasını dört günlük hazırlık ve kutlama için kiralamanın maliyetiydi. Ünlü etkinlik tasarımcısı Edward Perotti, yüzlerce işçinin çalıştığı, aydınlatma, yemek servisi, ulaşım ve her şeyin özel olarak üretilmesinin maliyetini hesaba katınca, bütçenin 35 milyon ila 50 milyon dolar arasında olduğu tahminini açıkladı. İkilinin düğünü, büyük bir konserin tüm özelliklerine sahipti: Çok sayıda ünlü konuk, devasa bir stadyum ve özenle planlanmış detaylar... Eski Beatles üyesi Paul McCartney'nin 'I Want To Hold Your Hand' şarkısını söylemesi, Empire State binasının düğünü duyurmak için safir mavisiyle aydınlatılması ve oyuncu Adam Sandler'ın sürpriz nikah memuru olması, düğünün dikkat çeken taraflarını oluşturdu. Gelin ve damat, Christian Dior'un kreatif direktörü, tasarımcı Jonathan Anderson tarafından tasarlanan kıyafetler giydi. Genellikle New York Knicks basketbol takımına ev sahipliği yapan Madison Square Garden büyük bir bahçeye çevrildi. Çok sayıda tam boyutlu ağaç getirildi. Metal merdivenler, giriş bölümündeki kadife perdeler, asılı fenerler ve on binlerce mumla süslenmiş bir mekan oluşturuldu. Taylor Swift hayranları, düğünün yapıldığı Madison Square Garden'ın etrafında toplanarak tezahüratlarla kutlama yaptı.