Wimbledon Tenis Turnuvasına ünlü akını...

Prens William ve Prenses Kate Middleton, Wimbledon'da çocuklarıyla birlikte tenis maçı seyretti. Kraliyet çifti, 13 yaşındaki en büyük oğulları Prens George ve 11 yaşındaki kızları Prenses Charlotte'ı da yanlarına alarak, Londra'daki All England Lawn Tennis and Croquet Club'da düzenlenen final maçında hazır bulundu. Çiftin en küçük çocuğu, 8 yaşındaki Prens Louis ise ailesine tenis maçı seyretmek üzere katılmadı. Kraliyet ailesi, İtalyan Jannik Sinner ile Alman Alexander Zverev arasında oynanan maçı heyecanla seyretti. Maç esnasında Prenses Kate, kızı Charlotte'la maça dair sohbet etti. Prens William da yan yan yana oturduğu oğlu George ile maç hakkında konuştu. 2026 turnuvasının final maçında Jannik Sinner, Alexander Zverev'i yendi. Sinner, 3-1'lik galibiyetle Wimbledon'ı üst üste ikinci kez kazandı ve rakibine karşı galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Galler Prensesi Middleton, Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinin ardından şampiyonluk kupasını İtalyan tenisçi Jannik Sinner'a takdim etti. Sinner, kupasını Middleton'ın elinden alırken kendisine şık bir reveransla teşekkür etti. Prenses Kate, maçtan sonra Sinner ile sohbet ederek, bu seviyede bir tenis izlemenin çocukları George ve Charlotte için son derece ilham verici olduğunu dile getirdi. Tenis tutkusuyla da bilinen Prenses Kate, kraliyet locasından seyrettiği final müsabakasında şıklığıyla da dikkat çekti. Maçın kraliyet ailesinin yanı sıra pek çok ünlü seyircisi de vardı. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, oyuncu Tom Hiddleston ile yan yana maçı seyretti. Rami Malek, Vogue'un Şef Editörü Anna Wintour ile birlikteydi. Anna Wintour'ın diğer yanında Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman vardı. Nicole Kidman, Sienna Miller ve Anna Wintour, samimi bir sohbet içinde görüntülendi.