Yazın keyfini güvertede çıkarıyor

Dünyaca ünlü süper model Bella Hadid, yoğun geçen tempo ve çekim maratonunun ardından soluğu gözlerden uzak, lüks bir tekne tatilinde aldı. Masmavi denizlerin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran güzel model, lüks yatta geçirdiği keyifli anlarla yaz sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Teknenin güvertesinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Hadid, hem gün boyu güneşlenip kahvesini yudumladı hem de şık plaj tarzıyla yine tüm bakışları üzerinde topladı. Metalik tonda iddialı bikinisi, rahat beyaz pantolonu ve bohem detaylarıyla dikkat çeken ünlü model, doğal güzelliği ve enerjisiyle adeta büyüledi.