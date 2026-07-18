JLO'nun Sicilya tarzı

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, İtalya'nın gözde tatil beldesi Taormina, Sicilya'dan paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı. Akdeniz güneşinin tadını çıkaran 56 yaşındaki sanatçı, zarif ve çabasız şıklığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İtalyan lüks moda markası Dolce & Gabbana'yı etiketleyen Lopez, tamamen beyazlar içindeki kombiniyle tam bir Akdeniz kadını portresi çizdi. Sırt dekolteli, dantel işlemeli beyaz bir elbise tercih eden yıldız; kombinini siyah kedi gözü güneş gözlükleri ve saçına bağladığı beyaz dantel eşarpla tamamladı. Fotoğrafçı Marco Schiudio tarafından çekilen bu kareler, paylaşıldıktan kısa bir süre sonra büyük ilgi gördü. Yalnızca iki gün içinde 700 binden fazla beğeni alan gönderinin altına dünyanın dört bir yanından hayranları ve yakın dostları "Büyüleyici", "Gerçeküstü" ve "Bella Bellissima" (Çok güzel) şeklinde binlerce övgü dolu yorum yazdı.