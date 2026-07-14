JLo ve Monica Bellucci defilede buluştu

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Dolce & Gabbana'nın İtalya'da gerçekleştirdiği Alta Moda defilesine adeta damga vurdu. Lopez, sadece şıklığıyla değil, Monica Bellucci ile yan yana pozuyla da moda dünyasının zirvesine yerleşti. Moda dünyasının kalbi, Domenico Dolce ve Stefano Gabbana'nın son Alta Moda koleksiyonunu tanıttığı büyüleyici Taormina, Sicilya'da attı. Antik Yunan Tiyatrosu'nun dramatik zemininde gerçekleşen bu muazzam etkinliğin en parlak yıldızı ise şüphesiz Jennifer Lopez oldu. 54 yaşındaki süperstar, defileden hemen önce paylaştığı fotoğraflarda zanaatkarlığının zirvesini temsil eden bir tasarımın içinde görülüyor. JLo, tamamı yakut, zümrüt, safir ve elmaslarla işlenmiş, adeta antika bir takı gibi duran straplez bir elbiseyi taşıdı. Bu görkemli elbiseyi, uyumlu devasa bir elmas ve yakut kolye ile tamamladı. Yıldızın paylaşımına düştüğü "Dolce & Glow" (Dolce ve Işıltı) notu, parıltılı görünümünü en iyi özetleyen ifade oldu. Defilenin en çok konuşulan anlarından biri, Jennifer Lopez'in moda efsanesi Monica Bellucci ile yan yana oturduğu kare oldu. Bellucci, her zamanki zarifliğiyle siyah, dantel detaylı, İtalyan Gotik esintili bir elbise ve güneş gözlükleri tercih ederken; Lopez, parıltılı mücevher elbisesi ve altın peleriniyle dramatik bir tezat oluşturdu. İki ikonu altın tahtlarda yan yana getiren bu kare, defilenin tartışmasız en güçlü anlarından biri olarak tarihe geçti.