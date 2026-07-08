Zirvede aile karşılaması...

İngiliz kraliyet ailesinin en sevilen üyelerinden Galler Prensesi Kate Middleton, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi için zorlu bir mücadeleye imza attı. Prenses Middleton, "The Royal Marsden Cancer Charity" vakfına destek olmak ve kanser farkındalığı yaratmak amacıyla düzenlenen "Three Peaks Challenge" (Üç Tepeler Meydan Okuması) yürüyüşünü başarıyla tamamladı. Zorlu tırmanış parkurlarının ardından üçüncüsü ve sonuncusu olan zirve noktasında Prenses Kate'i büyük bir sürpriz bekliyordu. Eşi Prens William, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis’nin yanı sıra anne-babası Carole ve Michael Middleton ile kardeşi James Middleton, bu anlamlı yürüyüşün sonunda Galler Prensesi'ni yalnız bırakmadı. Doğanın içinde, oldukça samimi ve neşeli anların yaşandığı bu özel buluşmada aile, evcil köpekleriyle birlikte objektiflere poz verdi. British Vogue'un sosyal medya hesabından paylaşılan bu sevgi dolu kareler, kısa sürede dünya basınında ve sosyal medyada büyük ilgi görerek binlerce beğeni ve yorum aldı. Ailenin bu tam kadro desteği, takipçileri tarafından "örnek bir aile dayanışması" olarak nitelendirildi.