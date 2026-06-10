Kırmızı halıda ilk poz...

Tribeca Film Festivali, dünya yıldızlarının akınına uğrarken, kırmızı halı tarihi bir ana sahne oldu. Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ilk kez bir etkinlikte yan yana gelerek kırmızı halıda birlikte boy gösterdi. Işıltılı çift, Perry’nin merakla beklenen belgesel projesi “Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris” filminin dünya prömiyeri için bir araya geldi. Pop ikonunun müzikal yolculuğunu ve Paris turnesini beyaz perdeye taşıyan yapımın ilk gösterimi, festivalin en çok konuşulan olayı haline geldi. Kariyerindeki başarılar kadar özel hayatıyla da her dönem dünya basınının markajında olan Katy Perry’nin prömiyer heyecanına, Justin Trudeau’nun eşlik etmesi festival alanında adeta flaş patlaması yarattı. Kameralara oldukça neşeli ve samimi pozlar veren ikilinin bu sürpriz birlikteliği, hem sinema hem de magazin dünyasında "yılın en beklenmedik ve havalı kırmızı halı çıkışı" olarak yorumlandı.