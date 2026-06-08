Fransa'da aşk tazelediler

Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon, Fransa Açık tenis turnuvasının kadınlar tekler final maçını seyretti. Çift, maçın heyecanına kendilerini kaptırıp adeta nefeslerini tuttu. 62 yaşındaki oyuncu ve 33 yaşındaki mücevher tasarımcısı kız arkadaşı, Paris'teki Roland-Garros Kompleksi'nde gerçekleşen müsabakada, Polonyalı sporcu Maja Chwalinska ile Rus raket Mirra Andreeva'nın karşılaşmasını seyrederken birbirlerine sevgi gösterisinde bulunmaktan da çekinmedi. Tenis hayranı olan Brad Pitt, oyunun gergin anlarında sevgilisine sarılıp yakınlık gösterirken objektife yansıdı. Maçı, 19 yaşındaki Mirra Andreeva kazandı. Andreeva, ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak 34 yılın en genç kadınlar Fransa Açık şampiyonu ünvanını elde etti. Heyecanlı maçın ardından Pitt ve Ramon ikilisi, romantizm yaşarken görüntülendi. Çift, ilk kez kameralar önünde bu kadar yakın görüntü vermekten çekinmedi. Maçın ardından Paris'in tadını çıkaran Pitt ve Ramon çifti, akşam yemeğine çıktı.