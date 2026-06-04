Özel gösterim

L’Oréal Paris, markanın ikonik "Çünkü Biz Buna Değeriz" (Because I'm worth it) sloganının arkasındaki yaratıcı isim Ilon Specht’in ilham veren hikâyesini anlatan “The Final Copy of Ilon Specht” filmi için The Seed’de özel bir gösterim gerçekleştirdi. Gösterim kapsamında Next Academy Kurucusu Levent Erden moderatörlüğünde L’Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Divizyonu Genel Müdürü Özgür Karakaş ve L’Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Divizyonu Pazarlama Direktörü Ayşe Nur Dağgeçen katılımıyla gerçekleştirilen söyleşide “Çünkü Biz Buna Değeriz” sloganının yıllar içinde kültürel bir dönüşümün parçası hâline gelişi ve toplumsal etkisi konuşuldu. "Çünkü Biz Buna Değeriz" sloganıyla yalnızca reklamcılık tarihini değil, kadınların kendine bakışını da değiştiren Specht’in yaşamı; cesaret, yaratıcılık ve kadınların güçlenmesi ekseninde izleyiciyle buluşuyor. Dünya çapında kadınların öz değerini kutlayan yaklaşımının temelini oluşturan "Çünkü Biz Buna Değeriz" mesajı, bugün hâlâ markanın en güçlü söylemlerinden biri olmaya devam ediyor. 50 yılı aşkın süredir milyonlarca kadına ilham veren bu manifesto, The Final Copy of Ilon Specht filmiyle birlikte yeniden gündeme taşınıyor. Duygusal anlatımı ve güçlü hikâyesiyle dikkat çeken film, Ilon Specht’in kendi sesinden aktarılan anlatımlarla reklam dünyasında kadın temsilinin dönüşümüne ışık tutarken "Çünkü Biz Buna Değeriz" sloganının nasıl küresel bir harekete dönüştüğünü gözler önüne seriyor.