'JLO' New York metrosuna bindi

Jennifer Lopez, önceki gün New York metrosuna binerek yolcuları şaşırttı. 400 milyon dolarlık serveti olan Lopez'in amacı, ucuz bir yolculuk yapmak değildi. Yıllardır trene binmediği düşünülen 56 yaşındaki şarkıcı ve oyuncunun, Kareem Rahma'nın internet talk show'u 'Subway Takes'e röportaj verme amacıyla bu yolculuğu yaptığı öğrenildi. Popüler program, Rahma ve küçük bir ekibin ünlü isimlerle kısa röportajlar yapmak için metroya binmesini konu alıyor. Lopez, yeni filmi 'Office Romance'ı tanıtmak için bu programa katıldı. Metroda ünlü şarkıcıyı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemezken, Lopez'in çevredekilere aldırmadan oldukça yüksek sesle sohbet ettiği ve kahkaha attığı duyuldu. Ünlü yıldız, en son beş yıl önce metroda görülmüştü. Ancak bu da bir gösterinin parçasıydı. Sanatçı, ABC'de yayınlanan Dick Clark's New Year's Rockin' Eve programında performans sergiliyordu.