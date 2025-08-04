Naomi Campbell Ibiza tatilinde

1990'lı yılların ünlü top modeli Naomi Campbell, İspanya'nın ünlü tatil bölgesi Ibiza'da deniz keyfi yaparken görüntülendi. 55 yaşındaki İngiliz model, arkadaşlarıyla plajda keyifli vakit geçirdi. Yıllara meydan okuyan, fit görünümünü bozmayan Naomi Campbell, bikinili haliyle, görenleri kıskandırdı. Özel etkinlikler hariç artık podyuma çıkmayan ünlü model, zamanının çoğunu anneliğe adamış durumda. 2021'de bir kız bebek, 2023'te bir erkek bebek sahibi olduğunu açıklayan Campbell, çocuklarının isimlerini ve yüzlerini kamuoyundan saklıyor.