Jet Set

Naomi Campbell Ibiza tatilinde

Yıllara meydan okuyan ünlü model Naomi Campbell, Ibiza tatilinde objektiflere yansıdı.

Giriş: 04 Ağustos 2025 Pazartesi
Naomi Campbell Ibiza tatilinde

1990'lı yılların ünlü top modeli Naomi Campbell, İspanya'nın ünlü tatil bölgesi Ibiza'da deniz keyfi yaparken görüntülendi. 55 yaşındaki İngiliz model, arkadaşlarıyla plajda keyifli vakit geçirdi. Yıllara meydan okuyan, fit görünümünü bozmayan Naomi Campbell, bikinili haliyle, görenleri kıskandırdı. Özel etkinlikler hariç artık podyuma çıkmayan ünlü model, zamanının çoğunu anneliğe adamış durumda. 2021'de bir kız bebek, 2023'te bir erkek bebek sahibi olduğunu açıklayan Campbell, çocuklarının isimlerini ve yüzlerini kamuoyundan saklıyor.



Naomi Campbell Ibiza deniz fit model

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Koç, tatile devam ediyor

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç Bodrum tatiline devam ediyor.
Tatil Bodrum'da arkadaşlarıyla...

Genç iş insanı Fethi Kamışlı, Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptı.
Güncel Golf severler sahada buluştu

İş dünyasının önde gelen isimleri, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da düzenlenen WCGC–World Corporate Golf Turnuvası'nda kıyasıya mücadele etti.

Jet Set Naomi Campbell Ibiza tatilinde

Yıllara meydan okuyan ünlü model Naomi Campbell, Ibiza tatilinde objektiflere yansıdı.
Caddeler Nişantaşı'nda alışverişe çıktılar...

Bebeklerine kavuşmak için gün sayan Ayşe Boyner ve Metin Anter çifti Nişantaşı'nda bebek alışverişine çıktı.
Tatil Koç, geleneği bozmadı

Her yıl ultra lüks yelkenlisiyle Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bu yıl da geleneği bozmadı.
Güncel 'Çeşme tatilinden güzel hatıralar'

Tatil için rotalarını Çeşme'ye çeviren Şebnem Çapa, ailesiyle bir arada yaptığı seyahatini 'Çeşme tatilinden güzel hatıralar' notuyla paylaştı.
Güncel Baler, Yunanistan sularında...

Yunanistan'da tatil yapan Etel Baler, çıktığı tekne tatilinden keyifli anlarını paylaştı.
Güncel Patili dostları ziyaret ettiler...

Hayvansever ünlü isimlerden Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Aslan, barınakta yaşayan patili dostlarını ziyaret ederek mama yardımı yaptı.

Magazin Hattı Hanımları buluşturan davet...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, Fransız güzellik markasının Bodrum’da gerçekleştirdiği davette bir araya geldi.
Jet Set Beckhamlar'ın tekne tatili

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, Fransa'da ailesi ve dostlarıyla tatil yaptı.
Magazin Hattı Ailece tatil yaptılar...

İpek-Berk Köse çifti çocuklarıyla birlikte tatile çıktı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.