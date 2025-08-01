Beckhamlar'ın tekne tatili

Manchester United ve Real Madrid gibi futbol dünyasının önemli futbol takımlarında iz bıraktıktan sonra ABD futbol takımı Inter Miami'nin başkanlığını üstlenen David Beckham, Güney Fransa'da objektiflere yansıdı. David Beckham, eşi Victoria Beckham, oğlu Romeo Beckham ve ünlü şef Gordon Ramsay ile eşi Tana Ramsay ile birlikte 16 milyon Pound değerindeki lüks teknelerinde tatil yaparken görüntülendi. David Beckham, denizin keyfini yaparken eşi Victoria Beckham ise misafirlerine eşlik etti. Emekli futbolcunun dövmeleri her zaman olduğu gibi dikkat çekti. 1999'da evlenen Beckham çifti; Brooklyn, Romeo, Cruz adlarında üç erkek ve Harper adında bir kız çocuğu sahibi.