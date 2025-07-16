Jet Set

Beyonce'a hırsızlık şoku!

Beyonce'nin ekibinin kullandığı park halindeki araçtan ünlü şarkıcının henüz yayınlanmamış şarkılarını içeren sabit diski çalındı.

Giriş: 16 Temmuz 2025 Çarşamba
Beyonce'a hırsızlık şoku!

Beyonce'nin Atlanta'da düzenleyeceği dört gecelik Cowboy Carter turnesi konserinden birkaç gün önce şarkıları çalındı. Şarkıcının koreografı ve dansçılarından birinin kullandığı kiralık bir araçtan çalınan eşyalar arasında yayınlanmamış şarkılar, konser planları ve turnenin geçmiş ve gelecek şarkı listelerinin bulunduğu sabit disklerin de olduğu ortaya çıktı. Hırsızlığın, Beyonce'nin Atlanta'daki ilk performansından iki gün önce, 8 Temmuz'da gerçekleştiği öğrenildi. Bu olay, sızıntıları önlemek için sık sık aşırı önlemler almasıyla bilinen ödüllü yıldız için büyük bir darbe oldu. Olayla ilgili soruşturma yürüten Atlanta polisi, bir kişi için yakalama kararı çıkarıldığını belirterek, şüphelinin adının kamuoyuna açıklanmayacağını söyledi. Koreograf Christopher Grant ve dansçı Diandre Blue, polise verdikleri ifadede, kiraladıkları aracı park edip yakındaki bir yemek salonuna girdiklerini söyledi. Geri döndüklerinde aracın arka camının kırıldığı ve iki valizin kaybolduğu anlaşıldı. Beyonce'nin ekip arkadaşları, araçta şarkıcıya ait bazı kişisel ve hassas bilgiler taşıdıklarını ve bunların da çalındığını söyledi. Polis raporuna göre yetkililer, eşyaların nereye gitmiş olabileceğini takip etmek için dizüstü bilgisayar ve kulaklıklardaki takip bilgilerini kullandı. Yetkililer ayrıca araçta parmak izi taraması yaptı ve "çok hafif iki iz" buldu. Çalınan eşyaların bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

Beyonce hırsızlık beste

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