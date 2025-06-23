Jet Set

Kate Hudson, Yunanistan'da tatil yaptı

Ünlü oyuncu Kate Hudson, nişanlısı Danny Fujikawa ve kızları Rani Rose ile Yunanistan sahilinde deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Giriş: 23 Haziran 2025 Pazartesi
Kate Hudson, Yunanistan'da tatil yaptı

Ünlü oyuncu Kate Hudson, nişanlısı Danny Fujikawa ve kızları Rani Rose ile Yunanistan'da tatile çıktı. 46 yaşındaki ABD'li oyuncu, kısa süre önce 39'uncu yaş gününü kutlayan nişanlısı güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi. Kate ve Danny çifti, 2021'de nişanlandı. İkili, 2 Ekim 2018'de kızlarını kucağına aldı. Oyuncu Goldie Hawn ile müzisyen Bill Hudson'ın kızı olan Kate Hudson, kızına dedesinin adını verdi. Hudson, kızının doğumunun ardından yaptığı açıklamada, “Kızımız Rani’ye dedesi Ron’un adını verdik. Ron kaybettiğimiz en özel insandı. Onun adını almak bir onur” demişti.

Danny Fujikawa Kate Hudson Rani Rose

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