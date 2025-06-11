İstanbul'da heyecanlı bekleyiş

55 yaşındaki dünya yıldızı Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde Amerika’da sahne aldığı uluslararası bir müzik festivalinde hem sahne şovu hem de çarpıcı kostümleriyle dünya basınının manşetlerine taşındı. Sınırsız enerjisi ve sahnedeki ikonik duruşu, sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı. Bu etkileyici gösterinin ardından gözler şimdi 5 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenecek İstanbul Festivali’ne çevrildi. Jennifer Lopez, bu özel gecede yalnızca hit şarkılarıyla değil; görsel şovları, enerjik dansları ve büyüleyici sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu festivalin bu yılki en büyük yıldızı olan Lopez, hayranlarına “yıllara meydan okuyan” fiziği ve sahne enerjisiyle büyülü bir gece vaat ediyor.