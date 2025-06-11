Jet Set

İstanbul'da heyecanlı bekleyiş

Amerika’daki bir festivalde sahne alan dünya yıldızı Jennifer Lopez'in hayranları 5 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenecek konser için gün sayıyor.

Giriş: 11 Haziran 2025 Çarşamba
İstanbul'da heyecanlı bekleyiş

55 yaşındaki dünya yıldızı Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde Amerika’da sahne aldığı uluslararası bir müzik festivalinde hem sahne şovu hem de çarpıcı kostümleriyle dünya basınının manşetlerine taşındı. Sınırsız enerjisi ve sahnedeki ikonik duruşu, sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı. Bu etkileyici gösterinin ardından gözler şimdi 5 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenecek İstanbul Festivali’ne çevrildi. Jennifer Lopez, bu özel gecede yalnızca hit şarkılarıyla değil; görsel şovları, enerjik dansları ve büyüleyici sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu festivalin bu yılki en büyük yıldızı olan Lopez, hayranlarına “yıllara meydan okuyan” fiziği ve sahne enerjisiyle büyülü bir gece vaat ediyor.

Jennifer Lopez Amerika istanbul

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Jet Set İstanbul'da heyecanlı bekleyiş

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