Cannes Film Festivali seremoniyle başladı...

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali başladı! Festival yönetiminin, bu yıl 'şeffaf' ve 'çıplak'lık içeren elbiselere kesin bir yasak getirmesiyle kırmızı halıda daha sofistike tercihler vardı. Irina Shayk, Bella Hadid gibi isimler sade kıyafetlerle boy gösterdi. Cannes Film Festivali, dün öğleden sonra Fransa'nın güneyinde resmen başladı. Her zamanki gibi, festivalle birlikte kırmızı halı seremonisi de geldi. Bu yıl kırmızı halının kadınları, 'şaşırtıcılık' yerine zarafeti tercih etti. Çünkü Cannes Film Festivali, bu yıl festivalin önüne geçmesi sebebiyle 'şeffaf' ve 'çıplak'lık içeren elbiselere kesin bir yasak getirdi. Bella Hadid. Ünlü model, Saint Laurent imzalı sade ama etkileyici bir elbise tercih ederken, saçlarında yaptığı değişiklikle de dikkat çekti.