Jet Set

'Spice Girls' yeniden bir araya geldi

Spice Girls'ün Victoria Beckham'sız da olsa yeniden bir araya gelerek turneye çıkma planının altından boşanma tazminatı ödemesi çıktı

Giriş: 13 Mayıs 2025 Salı
'Spice Girls' yeniden bir araya geldi

Spice Girls'ün 1990'lı yıllarda menajerliğini üstlenen Simon Fuller'ın 200 milyon sterlinlik büyük bir boşanma tazminatıyla karşı karşıya kalacağı ve grubun yeniden bir araya gelmesinin arkasındaki nedenin kendisi olduğu konuşuluyor. Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B (Melanie Brown) ve Mel C'nin (Melanie Chisholm), grubun 30'uncu yıl dönümleri için yeniden bir araya gelmeye hazır oldukları ve gizlice bir dünya turnesi planladıkları biliniyor. Ancak müziği bıraktıktan sonra hayatına moda tasarımcısı olarak devam eden ve büyük bir marka yaratan Victoria Beckham onlara katılmayacak. Spice Girls üyelerine yakın kaynaklar, Victoria Beckham'ın kendini neredeyse tamamen grubun dışında tuttuğunu, ancak yine de bir tür avatar görünümü veya özel olarak tek bir seferlik katılım gerçekleştirebileceğini belirtti. The Sun'ın haberine göre, 64 yaşındaki müzik menajeri Simon Fuller, eşi Natalie Swinston'dan ayrılmasının büyük faturalarını ödemeye yardımcı olma umuduyla grupla yeniden bir araya gelmek için görüşmelerde bulundu. Spice Girls'ün yaratıcısı olarak tanınan menajer, eşinin boşanma davası açmasının ardından 450 milyon sterlinlik serveti için büyük bir mücadeleyle karşı karşıya. İngiliz gazetesine konuşan bir kaynak; "Bu, Simon'ın Spice Girls'ü tekrar bir araya getirme ve kazançlı bir para kazandıran turne için yola çıkma arzusunu çok iyi açıklıyor" ifadesini kullandı. 2000'de dağılmasının ardından Spice Girls'ün yeniden bir araya gelmesi zaman zaman gündemde yerini alırken, grup 2012'de Londra Olimpiyatları'nın kapanış töreninde eksiksiz olarak sahne almıştı. 2020'de ise Victoria Beckham olmadan dünya turnesi düzenlemişti.


Victoria Beckham Spice Girls turne

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı'ya 'İtalya Yıldızı Nişanı'

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından 'İtalya Yıldızı Nişanı Şövalyesi' unvanına layık görüldü.
Davetler Modaseverleri buluşturan defile...

Modacı Hakan Yıldırım'ın dün gerçekleştirdiği defilesi cemiyet hayatının stil sahibi şık isimlerini bir araya getirdi.

Güncel Sosyetik oyuncular...

Geçtiğimiz yıl vizyona giren 'Leydi Di' filmi için kamera karşısına geçen Burak Elmas, Fikret Orman, Burak Karabacak ve Metin Şen'in eğlenceli oyunculukları gündem oldu.

Davetler Hanımlar “Çiçek Aç” etkinliğinde...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, bir dekorasyon markasının “Çiçek Aç” etkinliğinde buluştu.
Magazin Hattı Çifte kutlama...

Kuzeniyle aynı gün doğan iş insanı Özalp Argüder, yeni yaşını ailesi ve dostlarıyla Kıbrıs'ta kutladı.

Jet Set 'Spice Girls' yeniden bir araya geldi

Spice Girls'ün Victoria Beckham'sız da olsa yeniden bir araya gelerek turneye çıkma planının altından boşanma tazminatı ödemesi çıktı
Caddeler Eski eşler Bebek havası aldı

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve eski eşi iş insanı Haluk Dinçer önceki gün Bebek'teydi...
Güncel 50. yaşa plajda kutlama...

Ünlü iç mimar Alara Koçibey yakın dostu Emine Kütük'ün 50. doğum gününü plajda kutladı.
Güncel Anneler Günü hediyeleri...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan sosyal medya hesabından Anneler Günü'nü kutlayarak çocuklarından ve ailesinden aldığı hediyeleri paylaştı.
Güncel Gülman Uzak Doğu'da...

Seyahate çıkan Feryal Gülman'ın yeni rotası Uzak Doğu oldu.
Güncel 'Çocuklarım her zaman önceliğim'

İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, Ht Kulüp'le birlikte Anneler Günü'nü kutladı.
Güncel "O hiçbir şeye önyargılı yaklaşmaz"

Merhum iş insanı Mustafa Koç ve Caroline Koç'un büyük kızı Esra Koç, annesinin Anneler Günü'nü "O hiçbir şeye önyargılı yaklaşmaz" sözleriyle kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.