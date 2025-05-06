Jet Set

Black Eyed Peas Temmuz'da İstanbul'da

Dünyanın en ikonik müzik gruplarından biri olan Black Eyed Peas, Bayhan Müzik organizasyonuyla Türkiye’ye geliyor!

Giriş: 06 Mayıs 2025 Salı
Black Eyed Peas Temmuz'da İstanbul'da

Müzik tarihine damgasını vurmuş şarkıları ve sahne şovlarıyla milyonları peşinden sürükleyen grup, 11 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Yenikapı Festival Park sahnesinde izleyicisi ile buluşuyor. 2000’li yılların başından itibaren hip hop, pop, R&B ve elektronik müziği bir potada eriterek modern müziğin evriminde kilit rol oynayan Black Eyed Peas; will.i.am, apl.de.ap ve Taboo üçlüsüyle hâlâ küresel müzik sahnesinde etkisini sürdürüyor. “Where Is The Love?”, “I Gotta Feeling”, “Boom Boom Pow”, “Meet Me Halfway”, “Pump It” ve “Let’s Get It Started” gibi şarkılarla tüm dünyayı etkileyen grup, sahnedeki enerjisi ve izleyiciyle kurduğu bağ sayesinde milyonların sevgisini kazandı. Bugüne kadar 6 Grammy Ödülü, MTV Müzik Ödülleri ve daha birçok uluslararası ödüle layık görüldü.

Resmi Instagram sayfalarından İstanbul'u duyurdular.

Son yıllarda Latin ve Afrobeat etkili prodüksiyonlarıyla müzikal çizgisini daha da zenginleştiren Black Eyed Peas, sahneye getirdiği yenilikçi görsel-işitsel performanslarla çağın ilerisinde bir konser deneyimi sunuyor. Grup geçtiğimiz gün resmi Instagram hesabından Dünya turnesi kapsamında Türkiye İstanbul tarihini de açıkladı. Şehrin kalbinde, deniz manzarası eşliğinde binlerce müzikseveri bir araya getirecek bu geceye tanıklık etmek isteyenler için geri sayım başladı. Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek olan konserin biletleri BUGÜN passo ve Biletix'de satışta.

Black Eyed Peas

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