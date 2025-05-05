Gigi Hadid ve Bradley Cooper'dan ilk fotoğraf!

Gigi Hadid, iki yıl sonra nihayet Bradley Cooper ile ilişkisini resmen ilan etti. 30 yaşındaki süper model, erkek arkadaşı Bradley Cooper ile ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Hadid, 30'uncu doğum günü partisinden fotoğrafların yer aldığı bir fotoğraf serisi içeren gönderisinde, sevgilisiyle öpüşürken görüldüğü poza yer verdi. Fotoğrafta, Hadid'in Cooper'ın yanaklarına ellerini koyduğu ve doğum günü pastasının arkasında öpüştükleri görülüyor. "30 yaşında olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Her iniş ve çıkış için kendimi çok şanslı hissediyorum" diyen Hadid, doğum günü mesajında "En mükemmel insanlardan bazılarının annesi, arkadaşı, sevgilisi, kız kardeşi, kızı, meslektaşı olduğum için çok şanslıyım" ifadesini kullandı. Babası Filistinli, annesi Hollandalı olan ünlü süper model Hadid ile 50 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Cooper, ilk kez 5 Ocak 2023'te birlikte fotoğraflandı. Cooper'ın Rus model Irina Shayk ile ilişkisinden 8 yaşında Lea De Seine adında bir kızı var. Hadid'in de şarkıcı Zayn Malik ile ilişkisinden 4 yaşında Khai adında bir kızı var.