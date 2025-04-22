George Clooney: Kavga edemiyoruz

Ünlü oyuncu George Clooney, eşi Amal Clooney ile 10 yıldır süren evliliklerinde hiç tartışma yaşamadıklarını belirterek dikkat çekti. Clooney, CBS Mornings'te Gayle King'e yaptığı açıklamada, avukat olan eşi Amal ile ilişkilerinin başından itibaren büyük bir uyum içinde olduğunu ifade etti. 1993’te eski eşi Talia Balsam’dan ayrıldıktan sonra uzun yıllar evlenmeyi düşünmeyen George Clooney, 2014’te Amal ile hayatını birleştirdi. Bu kararının temelinde evinde bulduğu huzurun yattığını söyleyen ünlü oyuncu, duygularını şöyle dile getirdi; "Daha önce bir kez burada seninle olduğumuzu ve aramızda hiç tartışma olmadığını söylediğimizi hatırlıyorum. "Hâlâ yapmadık. Kavga edecek bir şey bulmaya çalışıyoruz. Bu inanılmaz kadınla tanıştığım için kendimi olağanüstü şanslı hissediyorum. Piyangoyu tutturmuş gibi hissediyorum. Dünyanın en şanslı adamı olduğumu düşünmediğim bir gün bile geçmiyor. Bu harika". George Clooney ile Amal Clooney, 2014'te Venedik’te düzenlenen görkemli bir törenle evlenmişti. Düğüne Matt Damon ve Emily Blunt gibi birçok ünlü isim katılmıştı. Çiftin 2017'de Ella ve Alexander adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi.