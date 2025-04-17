Festivalde aşk...

Kylie Jenner ile Timothée Chalamet, Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde bir partide görüntülendi. 27 yaşındaki realite şov yıldızı ve kozmetik girişimcisi Jenner, 29 yaşındaki oyuncu sevgilisi Chalamet'i yanağından öperken objektiflere yansıdı. Kylie Jennerile Timothée Chalamet, açık hava festivali boyunca el ele, göz göze, birbirlerine sarılır halde görüldü. 2023'ten bu yana birlikte olan çift, bugüne dek yan yana hiç poz vermese de paparazzilerin objektiflerinden kaçamadı. Jenner, bu yıl ödül sezonunda ve çeşitli etkinliklerde erkek arkadaşının yanında bulundu. Aşklarını kameralardan uzak yaşamaya çalışan Kylie Jenner ile Timothée Chalamet, 5 Ocak'ta gerçekleştirilen Altın Küre Ödülleri'ne birlikte katılmıştı. Orada da Timothée Chalamet, kırmızı halıda tek başına poz vermişti. Jenner ile Chalamet, törenin yapıldığı salondaki masada birlikte eğlenirken görüntülenmişti. Çift, Chalamet'nin yeni filmi 'A Complete Unknown'un galası için Paris'teydi. Ancak Jenner yine kırmızı halıda sevgilisine eşlik etmemiş, çift Paris sokaklarında görülmüştü.