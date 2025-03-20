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Selena Gomez düğün hazırlıklarına başladı

Evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, nişanlısı Benny Blanco ile düğün hazırlıklarına başladı.

Giriş: 20 Mart 2025 Perşembe
Selena Gomez düğün hazırlıklarına başladı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez ile müzik yapımcısı Benny Blanco, New York'ta akşam yemeğine giderken görüntülendi. Nişanlı çift, neşeli halleriyle objektiflere yansıdı. Çiftin önceki gün yayınlanan yeni röportajında ​​düğün planları hakkında bilgiler paylaşıldı. Blanco, Gomez ile ilgili olarak, "Sanıyorum her gün kafasında yeni bir düğün planlıyor" dedi. Selana Gomez, Aralık 2024'te sosyal medya hesabından Benny Blanco'nun kendisine hazırladığı piknikle birlikte evlenme teklifi ettiğini duyurmuştu. 32 yaşındaki Gomez, 36 yaşındaki sevgilisinden evlenme teklifi aldığı anları; "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla paylaşmıştı. 2019'da 'I Can't Get Enough' adlı şarkıda birlikte çalışan Selena Gomez ile Benny Blanco, Aralık 2023'ten bu yana birlikte. Selana Gomez, Benny Blanco ile ilişkisi hakkında daha önce verdiği bir röportajda; "Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim ve çok harika bir his. O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey. Birlikte olduğum herkesten hâlâ daha iyi. Gerçek bu" ifadesini kullanmıştı.

Selena Gomez Benny Blanco düğün

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