Jet Set

Doğumdan sonra tatile çıktı

Joaquim Valente ile aşk yaşamaya başlayan süper model Gisele Bündchen, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten bir ay sonra tatilde görüntülendi.

Giriş: 11 Mart 2025 Salı
Doğumdan sonra tatile çıktı

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten bir ay sonra Miami'de deniz keyfi yaparken görüntülendi. 44 yaşındaki süper modelin doğumdan sonra kısa sürede eski fit görünümüne döndüğü fark edildi. 37 yaşındaki sevgilisi Joaquim Valente'den ilk çocuğunu, kendisinin ise üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Bündchen'in, bikinisiyle güneşlenirken doğum kilolarını tamamen verdiği görüldü. İlk kez Aralık 2021'de oğlu için dövüş sporu jiu-jitsu eğitimi almak istediğinde tanıştığı eğitmeni Joaquim Valente ile Haziran 2023'ten bu yana birlikte olan ünlü model, erkek arkadaşıyla öpüşürken de objektife yansıdı. 2009'da evlendiği, 2022'de ayrıldığı 47 yaşındaki Tom Brady'den 15 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 12 yaşında Vivian adında bir kızı olan Gisele Bündchen'in bir ay önce bir erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. Tom Brady'den ayrıldıktan bir yıl sonra Joaquim Valente ile ilişki yaşamaya başlayan Victoria's Secret modelinin hamilelik haberi, geçen yıl ekim ayında ortaya çıkmıştı. Ünlü süper model, hamileliği boyunca sık sık plajda görüntülendi.

Gisele Bündchen Joaquim Valente tatil doğum

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