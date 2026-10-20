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Köpeğiyle Paris'te...

Hastalığı nedeniyle altı yıl uzak kaldığı sahnelere Paris konserleriyle dönen Celine Dion, gösterilerini tamamladı. Şehirden ayrılırken yanında hem oğulları hem de minik köpeği Madison vardı.

Giriş: 20 Ekim 2026, Salı 10:19
Köpeğiyle Paris'te...
CELINE DION 
CELINE DION 
CELINE DION 
CELINE DION 
CELINE DION 
CELINE DION 
CELINE DION 
Köpeğiyle Paris'te...
CELINE DION 
CELINE DION 
CELINE DION 
CELINE DION 
CELINE DION 
CELINE DION 
CELINE DION 

Hastalığı nedeniyle uzak kaldığı sahneye altı yıl sonra dönen Celine Dion, Paris'teki konser serisini tamamladı. Cumartesi gecesi son performansını sergileyen 58 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, dün iki oğluyla birlikte kaldığı otelden ayrılırken görüntülendi. Dion'u yanında 15 yaşındaki ikiz oğulları Eddy ve Nelson'ın yanı sıra minik kaniş köpeği Madison da vardı. Dion, köpeği Madison'ı bol yeşil paltosunun içinde taşırken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, bu köpeği 2026 yılının başlarında sahiplendi. Paris'teki konserlerinden önce sosyal medyada hayranlarına tanıttı. Dion'un son konseri Paris şehir merkezinin dışındaki Nanterre'de bulunan Plenitude Arena'da gerçekleşti. Bu, uzun zamandır beklenen geri dönüş turnesinin ilk ayağının duygusal finaliydi. Final gösterisi, 30 binden fazla Celin Dion hayranını bir araya getirdi. Sanatçı, Fransızca ve İngilizce repertuarından yaklaşık 30 şarkı seslendirdi. Son gösteride, beş haftalık serüvenin ne kadar çabuk geçtiğine inanamadığını söyleyen Dion, seyircilerini şimdiden özlediğini söyledi. Dion, Mayıs 2027'de yeni bir konser serisiyle tekrar seyirci karşısına çıkacak. Dion, Katı Kişi Sendromu denilen nadir görülen nörolojik hastalık tanısı aldığını, Aralık 2022'de kamuoyuna açıklamıştı. Hayatının ve kariyerinin en önemli zorluklarından biri olan hastalık, Dion'un şarkı söylemesini ve performans sergilemesini giderek zorlaştıran semptomlar ve spazmlar yaşamasına neden olmuştu. Dion, o dönemde, sağlığına odaklanmak için Courage Dünya Turnesi'nin kalan konserlerini iptal etmişti.

Celine Dion Fransız
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