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Kraliyet Ailesi dağda...

Dağ Kurtarma Farkındalık Günü vesilesiyle Galler Prensi ve Prensesi, Ulusal Üç Dağ Yarışması'nın ardından özel bir fotoğraf paylaştı.

Giriş: 27 Ekim 2026, Salı 10:08
Kraliyet Ailesi dağda...
PRENSES KATE MIDDLETON VE PRENS WILLIAM
PRENSES KATE MIDDLETON VE PRENS WILLIAM
PRENSES KATE MIDDLETON 
PRENSES KATE MIDDLETON 
PRENSES KATE MIDDLETON VE PRENS WILLIAM
GENEL
Kraliyet Ailesi dağda...
PRENSES KATE MIDDLETON VE PRENS WILLIAM
PRENSES KATE MIDDLETON VE PRENS WILLIAM
PRENSES KATE MIDDLETON 
PRENSES KATE MIDDLETON 
PRENSES KATE MIDDLETON VE PRENS WILLIAM
GENEL

Dağ Kurtarma Farkındalık Günü vesilesiyle, Galler Prensi ve Prensesi Catherine, Ulusal Üç Dağ Yarışması'nın (Three Peaks Challenge) sonunda çekilen özel fotoğrafları paylaştılar. Bu anlamlı paylaşımla, İngiltere'nin en güzel ancak en zorlu manzaralarında insanları güvende tutmak için fedakârca çalışan gönüllülere saygı duruşunda bulunuldu. Bu yaz gerçekleştirilen zorlu projede Prenses, Royal Marsden Kanser Vakfı (Royal Marsden Cancer Charity) yararına bağış toplamak amacıyla Ben Nevis, Scafell Pike ve Snowdon dağlarına sadece 24 saat içinde tırmandı. Bu zorlu rota boyunca Dağ Kurtarma ekipleri tarafından desteklenen Prenses, dağlarda yürüyüşçülerin ve tırmanıcıların güvenliğini sağlamak adına yıl boyunca hayati bir rol oynayan yerel takımlara şahsen teşekkür etti. William ve Catherine yayımladıkları mesajda, bu ekiplerin sergilediği adanmışlığı, profesyonelliği ve merhameti özellikle övdüler. Gönüllü ekiplerin her türlü hava koşulunda, genellikle anlık bir ihbarla yardıma koştuklarını vurguladılar. Kraliyet çifti duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu olağanüstü topluluğu desteklemekten gurur duyuyor; her bir gönüllüye, gösterdikleri kararlı cesaret, bağlılık ve hizmetten dolayı sonsuz minnettarlık duyuyoruz."

Galler Prensi ve Prensesi Ulusal Üç Dağ Yarışması
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