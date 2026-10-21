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Opera şıklığı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, eşi Callum Turner ile katıldığı Metropolitan Opera galasında hem tarzıyla hem de operaya olan tutkusuyla hayran bıraktı.

Giriş: 21 Ekim 2026, Çarşamba 11:14
Opera şıklığı...
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA-CALLUM TURNER
Opera şıklığı...
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA-CALLUM TURNER

Pop müzik yıldızı Dua Lipa, opera sevgisini geçen yaz evlendiği eşi Callum Turner ile gittiği galada gözler önüne serdi.Yeni evli çift Dua Lipa ve Callum Turner, dün akşam New York'taki Metropolitan Opera'nın açılış gecesi galasına katıldı. 31 yaşındaki şarkıcı İngiliz şarkıcı Lipa ve 36 yaşındaki İngiliz oyuncu Turner, yıldızlarla dolu 'Lincoln in the Bardo' gösterisine giderken el ele tutuşarak kameralara poz verdi. Lipa, tasarımcı Maximilian Davis'in 2027 İlkbahar koleksiyonundan siyah ve pullarla süslenmiş bir elbiseyle galaya katıldı. Eşi Turner de siyah takım elbisesiyle ona eşlik etti. George Saunders'ın 2017 tarihli romanından uyarlanan 'Lincoln in the Bardo' operası, eski ABD Başkanı Lincoln'ün genç oğlu Willie'nin kaybıyla boğuştuğu bir geceyi konu alıyor. Etkinlikte Lipa, operaya olan sevgisinden bahsederken, "Opera gerçekten de tüm insani duygularımıza dokunuyor. Aşk, keder, kayıp, hırs, umut ve onu bu kadar özel kılan tüm bu şeyler... Bu yüzden bence mesele teslimiyetle ilgili ve ben bunu seviyorum" ifadesini kullandı. Ünlü pop yıldızı, geçen ay da İtalya'nın Milano kentindeki Teatro alla Scala'nın açılış gecesi galasına katılarak 'La Traviata' operasını izlemişti.

Callum Turner Dua Lipa Opera
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