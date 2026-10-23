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Jenner'ın klasik araç tutkusu...

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, yeşil vintage arabasında verdiği pozlarla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Giriş: 23 Ekim 2026, Cuma 17:49
Jenner'ın klasik araç tutkusu...
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
Jenner'ın klasik araç tutkusu...
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, yeşil tonlarındaki klasik arabasında çektirdiği yeni fotoğraflarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Siyah fermuarlı rüzgarlık ceketini aynı marka şortuyla kombinleyen ünlü model, çabasız şıklığını retro dokunuşlarla tamamladı. Aracının içinde ve direksiyon başında verdiği doğal pozlarla kısa sürede yüz binlerce beğeni toplayan Jenner, yine adından söz ettirmeyi başardı. Direksiyon başında ve araç kapısında çektirdiği cesur ama doğal kareler, takipçilerinden tam not aldı. "Sokak modasının ve vintage araç tutkusunun sınırlarını zorlayan Kendall Jenner, yine zahmetsiz ama son derece etkileyici bir stile imza attı."

Kendall Jenner poz araba
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