Ödüllü parti...

97. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de pek çok ismi ağırladı. Törenin sona ermesinin hemen ardından dünyaca ünlü isimler Vanity Fair'in düzenlediği Oscar partisine akın etti. Oscar'daki kırmızı halı seremonisinin aksine daha rahat ve dikkat çekici kostümlerin giyildiği parti, sinema, müzik ve moda dünyasının ünlülerini ağırladı. Ünlü oyuncu Jessica Alba dantelden tasarlanmış elbisesiyle boy gösterirken ünlü model Kendall Jenner da seçimini siyah dantelden yana kullanmıştı. Ünlü top model Miranda Kerr ise kırmızı elbisesiyle kusursuz fiğini gözler önüne sermişti. Ünlü oyuncu Lindsay Lohan ise beyaz elbisesiyle adeta partiyi aydınlatmıştı...