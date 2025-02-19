Jet Set

Oscar'lı oyuncu yönetmen koltuğunda

Ünlü Oscar'lı oyuncu Kate Winslet, oğlu Joe Anders'in senaryosunu yazdığı filmde başrolde yer alırken aynı zamanda ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak.

Giriş: 19 Şubat 2025 Çarşamba
Oscar'lı oyuncu yönetmen koltuğunda

Ünlü oyuncu Kate Winslet, ilk yönetmenlik deneyimine hazırlanıyor. Oscar ödüllü oyuncu, dram türündeki 'Goodbye June' filminin yönetmen koltuğuna oturacak. Winslet, ayrıca filmde; Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall ve Helen Mirren ile birlikte rol alacak. 'Titanik', 'Sil Baştan', 'Tatil', 'Düşler Ülkesi', 'Avatar: Suyun Yolu' gibi yapımlarla hafızalara kazınan İngiliz oyuncu, Kate Solomon ile birlikte filmin yapımcılığını da üstleniyor. Kate Winslet’in eski eşi Sam Mendes'ten olan 21 yaşındaki oğlu Joe Anders, filmin senaryosunu kaleme aldı. Filmin, parçalanmış bir ailenin ani ve zor koşullar altında bir araya gelmesini konu alan dokunaklı ama bir o kadar da komik bir hikâyeye odaklanacağı açıklandı. 'Okuyucu' (The Reader) adlı filmdeki performansıyla 2009'da 'En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan 49 yaşındaki Kate Winslet, ilk yönetmenlik denemesini yapacağı 'Goodbye June' filminin çekimlerine kısa süre içinde İngiltere'de başlayacak.


Kate Winslet oscar Joe Anders

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