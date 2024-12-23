Heidi Klum ailesiyle kayakta...

Heidi Klum, Colorado'nun Aspen'deki kayak merkezinde eşi Tom Kaulitz, eşinin kardeşi ve eski eşi Seal'dan olan dört çocuğuyla birlikte ailece kayak tatili yaptı. 51 yaşındaki emekli süper model, bebek pembesi rengindeki kayak giysisiyle kayak yaparken görüntülendi. Heidi Klum, müzisyen eşi Tom Kaulitz ile birlikte her fırsatta aşk pozu verdi. 19 yaşındaki Henry, 18 yaşındaki Johan ve 15 yaşındaki Lou ile birlikte Heidi Klum'un 20 yaşındaki en büyük kızı Leni Klum'un erkek arkadaşı Aris Rachevsky de tatilde aileyle birlikteydi. Kayak konusunda acemi olan Heidi Klum'un kayma çalışmaları boyunca eşi Tom Kaulitz yanında bulundu ve ona eğitim verdi. Heidi Klum, 19 yaşındaki oğlu Henry ile birlikte kayak malzemelerini taşırken objektiflere yansıdı. Heidi Klum, yakın zamanda Almanya'nın en iyi modelinin seçileceği TV yarışmasında jüri üyeliği yapmaya hazırlanıyor.