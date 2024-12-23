Jet Set

Heidi Klum ailesiyle kayakta...

Ünlü model Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ve eski eşi Seal'dan olan dört çocuğuyla birlikte ailece kayak keyfi yaptı.

Giriş: 23 Aralık 2024 Pazartesi
Heidi Klum ailesiyle kayakta...

Heidi Klum, Colorado'nun Aspen'deki kayak merkezinde eşi Tom Kaulitz, eşinin kardeşi ve eski eşi Seal'dan olan dört çocuğuyla birlikte ailece kayak tatili yaptı. 51 yaşındaki emekli süper model, bebek pembesi rengindeki kayak giysisiyle kayak yaparken görüntülendi. Heidi Klum, müzisyen eşi Tom Kaulitz ile birlikte her fırsatta aşk pozu verdi. 19 yaşındaki Henry, 18 yaşındaki Johan ve 15 yaşındaki Lou ile birlikte Heidi Klum'un 20 yaşındaki en büyük kızı Leni Klum'un erkek arkadaşı Aris Rachevsky de tatilde aileyle birlikteydi. Kayak konusunda acemi olan Heidi Klum'un kayma çalışmaları boyunca eşi Tom Kaulitz yanında bulundu ve ona eğitim verdi. Heidi Klum, 19 yaşındaki oğlu Henry ile birlikte kayak malzemelerini taşırken objektiflere yansıdı. Heidi Klum, yakın zamanda Almanya'nın en iyi modelinin seçileceği TV yarışmasında jüri üyeliği yapmaya hazırlanıyor.

Tom Kaulitz Heidi Klum kayak tatil

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 2024’te anne-baba olanlar…

2024’e veda ederken yaşanılan güzel anlardan bahsedelim istedik. İşte anne ve baba olup mutlu evliliklerini taçlandıran isimler...
Güncel Yeni yıl, yeni dilekler...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp'e anlattı.
Güncel Oğullarının yeni yaşını kutladılar

İş insanı Hikmet Albayrak eşi Alpin Albayrak'la birlikte oğulları Kaan'ın doğum gününü kutladı.
Jet Set Kidman'ın deniz keyfi!

Ailesiyle birlikte Sidney'de tatil yapan Nicole Kidman, denizin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı.
Jet Set Heidi Klum ailesiyle kayakta...

Ünlü model Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ve eski eşi Seal'dan olan dört çocuğuyla birlikte ailece kayak keyfi yaptı.
Güncel Kıral'a hüzünlü veda...

Başarılı iş insanı Fatih Kıral, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel Kosifler'in kayak tatili

İş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın dostlarıyla birlikte tatile çıkarak kayak sezonunu açtı.

Güncel Kayar, son yolculuğuna uğurlandı

Başarılı iş insanı Arhan Kayar, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel 'Kız kaçamağı'...

Seyahate çıkmayı çok seven Yasemin Özilhan, Floransa tatilden anları 'Kız kaçamağı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Davetler Yeni yıl yeni koleksiyon...

İş ve cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleri yeni yılı, yeni ve özel bir koleksiyon davetiyle karşıladılar.
Jet Set 'Terminatör' Arnold 'Noel Baba' oldu!

Yeni sinema filmi için kamera karşısına geçen, Teminatör karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Arnold Schwarzenegger Noel Baba'ya benzetildi.
Davetler 'Friends and Family' partisi...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları bir ayakkabı markasının 'Friends and Family' mottosuyla gerçekleştirdiği yılbaşı partisine katıldılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.